Alanya Belediyesi düzenlediği etkinlikler ve konserlerle Alanya halkını sosyal aktivitelerle buluşturmaya devam ediyor. Yaz konserleri bünyesinde düzenlenen konserlerin ilki Mahmutlar Mahallesinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Cumartesi Pazarı alanında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı. En sevilen şarkılarını Alanya halkı için seslendiren Ferhat Göçer performansı ile vatandaşların büyük beğenisini topladı. Konsere katılan vatandaşlar geç saatlere kadar süren etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Ferhat Göçer konseri öncesi alana katılan vatandaşlara hitap eden ve 2 yıl süren pandemi nedeniyle büyük etkinlikler ve organizasyonlar gerçekleştiremediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “İnşallah bundan sonra sizlerle sık sık bir arada olacağız. Mahmutlar’da düzenlediğimiz etkinliğimizi,batı bölgemizde ve diğer mahallelerimizde de devam ettireceğiz. Sürekli gelişen, büyüyen bir yapıya sahip olan Mahmutlara en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlere ne söz verdik ise yapıyoruz. 2022 yılı Mahmutlar’ın yılı olacak dedik. Söz verdiğimiz gibi, Mahmutlar’ın hayal ettiği, talep ettiği tüm projeleri hayata geçiriyoruz. Mahmutlar için mega projemiz olan Kültür ve Gençlik Merkezi Projemizin temelini attık. Projeyi bizzat takip ediyorum. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. 1200 kişilik düğün ve çok amaçlı salona sahip Kültür ve Gençlik Merkezimizde bölge halkımız, nikah salonundan kütüphaneye, sergi alanından, tiyatro ve konferans salonuna kadar ihtiyaç duyduğu her şeyi burada bulabilecek” ifadelerini kullandı.

"Etüt ve gençlik merkezi"

Kültür ve Gençlik Merkezinde etüt merkezi de tasarladıklarını dile getiren Yücel, " Alanya merkez ve Payallar mahallemizden sonra bir etüt merkezini de Mahmutlara kazandıracağız. Mahmutlarımıza dört dörtlük bir Kültür ve Gençlik Merkezi inşa ediyoruz. Şimdiden Mahmutlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Mahmutlar’da güzel bir projemiz daha hızla ilerliyor. Çocuklarımız için sıcak bir yuva olacak Hanife Cebeci Gündüz Bakımevi ve Kreş Projesi’nin kaba inşaatı devam ediyor. İnşallah Kreş projemizi de hızlı bir şekilde tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Mahmutlarlı gençlerimiz ve Mahmutlarspor Kulübü’nün faydalanabileceği, 20 dönümlük alanda futbol sahası ve 750 kişilik tribünlerin olduğu Spor Tesisini hayata geçirdik. Mahmutlarspor Kulübümüze ve gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Yol sorununu çözüyoruz"

Alanya’nın en çok göç alan mahallesi olan Mahmutlar’da trafik sorununu uzun yıllar ortadan kaldıracak alternatif yol projelerini hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Karayolları Müdürlüğü, Menderes Bulvarı’ndan, Mevlana Sokak’tan Konya Hadim Yoluna kadar 30 Metrelik yolu ulaşıma açıyor. Alanya Belediyesi olarak da Kestel’den Sarıhasanlara ve Kargıcak’a kadar üçüncü alternatif yol olan 30 metrelik bir yolu daha hizmete açacağız. Kestel’den çalışmalara başladık. İnşallah bu alternatif 30 metrelik yolların ulaşıma dahil edilmesiyle hem Mahmutlar hem de çevre mahallelerde trafik yoğunluğunu azaltacağız.

Mahmutlar’ın en büyük ihtiyaçlarından olan sağlık ocağı sorununa da çözüm üretmek adına yakında temel atacağız. Mahmutlar’a yeni bir sağlık ocağı kazandırmak için çalışmalara başladık. Hayırsever bir vatandaşımızın desteğiyle mevcut sağlık ocağının yukarısındaki bölgeye ikinci sağlık ocağını en kısa zamanda inşa edeceğiz ve siz kıymetli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden Mahmutlara yapacağımız tüm hizmet ve projelerin Alanyamıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Bu yörenin insanı sizlerin evladıyım"

“Ben bu bölgenin bu yörenin insanıyım” diyen Başkan Yücel, “Bir evladınız gibi her zaman beni bağrınıza bastınız. Her zaman bana destek verdiniz, bana güç verdiğiniz. Sizin dualarınız, sevginiz, desteğiniz olmasa idi; biz bu günlere gelemezdik. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yan yana, gönül gönüle hep birlikte güzel günlere birlikte yürüyeceğiz. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yücel’in konuşmasının ardından sahneye çıkan Ferhat Göçer, en sevilen parçalarını Mahmutlar halkı için seslendirdi. Başkan Yücel, günün anısına Ferhat Göçer’e muz lifinden tablo ve çiçek takdim etti.