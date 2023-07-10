Alanya Belediyesi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği ücretsiz sünnet hizmeti devam ediyor. Bugün Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde 120 çocuk daha sünnet edildi. Başkan Yücel de sünnet etkinliğine katılarak çocuklara hediye verdi.

Alanya Belediyesi’nin Tevfik Hoca Polikliniği’nde düzenlediği ücretsiz sünnet hizmeti devam ediyor. Okullar kapanması ve yaz tatilinin başlaması sonrası, Alanya Belediyesi sağlık ekipleri ve uzman personel tarafından hijyenik bir ortamda yapılan program çerçevesinde 120 çocuk sünnet edildi. Bu yıl içerisinde toplamda 550 çocuk sünnet edilmiş oldu. Bugün gerçekleştirilen organizasyona Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ile sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı. Organizasyon gerçekleştirilen dua ile başladı.

Başkan yücel çocukların kirveliğini yaptı

Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi’nde yapılan organizasyonda Başkan Yücel, çocukların kirveliğini yaptı. Sünnet olan çocuklara oyuncak araba ve sünnet kıyafetli çerçeveli hatıra fotoğrafı hediye eden Başkan Yücel, ailelere de hayırlı olsun dileklerini iletti. Ücretsiz sünnet etkinliği yıl boyunca belli aralıklarla gerçekleştirilmeye devam edecek.