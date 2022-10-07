Antalya Alanya Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Alanya Tarım Hamlesi, Tarım Teknolojileri Buluşması’nda tarım alanındaki yatırımlarını, tescilli projelerini, kültür-sanat çalışmalarını, Alaiye markalı organik gübre çeşitlerini, muz ve ipek kozasından yapılan ürünleri ve arıcılığı destekleyen kovan projesini tanıtıyor.

Antalya Alanya Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Alanya Tarım Hamlesi, Tarım Teknolojileri Buluşması’nda tarım alanındaki yatırımlarını, tescilli projelerini, kültür-sanat çalışmalarını, Alaiye markalı organik gübre çeşitlerini, muz ve ipek kozasından yapılan ürünleri ve arıcılığı destekleyen kovan projesini tanıtıyor.

Belediyelerin, tarımla ilgili kurum ve kuruluşların, STK’ların, üretici firmaların ve vatandaşların katıldığı 1. Alanya Tarım Hamlesi Fuarı Alanya Toptancı Hali yanındaki Salı Pazarı’nda kapılarını açtı. Fuarda, Alanya Belediyesi tarafından açılan standa, belediyenin tarım alanındaki yatırımları ve tescilli ürünleri tanıtılmaya başlandı. “Muzdan Sanata Hayalden Tasarıma” ismiyle yürütülen tescilli “Muz Lifi” projesi, Alaiye markalı organik gübre çeşitleri, bitki serası, “Alaiye Su” markası, muz lifi ve ipek kozasından yapılan hediyelik eşyalar, yerli üretimi ve üreticiyi desteklemek ve doğal dengeyi korumak amacıyla arıcılara verilen “Kovan Desteği” projesi, stantta yerini aldı.

“Ürünler beğeniye sunuldu"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Muzdan Sanata Hayalden Tasarıma” sloganıyla başlattığımız tescilli muz lifi projemizi fuarlarda, etkinliklerde sık sık tanıtarak daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyoruz. İlçemizde bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Alanya Tarım Hamlesi Tarım Teknolojileri Buluşması’nda da proje çerçevesinde muz ve muz lifinden elde ettiğimiz tüm ürünlerimizi tanıtmaya başladık. Özellikle muz lifi ve pamuk karışımı ile dokunan kumaşları, bu kumaşlardan yapılan çanta, ayakkabı, terlik, omuz atkısı, şal, kilim, sehpa örtüsü ve muz yapraklarından elde edilen tabloları, magnetleri, hediyelik eşyaları ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Standımıza ve projemize olan yoğun ilgi bizi memnun ediyor”dedi.

“Alaiye gübresi"

Fuarda tanıtılan, park ve bahçe atıklarından üretilen Alaiye marka organik gübrenin çiftçilerden büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Yücel, “İki çeşidi bulunan organik gübrelerden deneme amaçlı standı ziyaret eden çiftçilerimize dağıtıyoruz. Her türlü sebze, narenciye, meyve ağaçları, tarla bitkileri, bağ ve bostan tarlalarında kullanılan gübrelerin içeriğinde yoğun organik madde bulunduğu için bitkinin etkin beslenmesine yardımcı oluyor. Bir taraftan toprağın doğal yapısını koruyan gübreler bir taraftan da yüksek verim elde edilmesini sağlıyor. Bu haliyle aynı zamanda da sentetik gübrelerin doğaya verdiği zararı önlüyor. Belediyeye ait yeşil alanlar, park ve bahçeler, sosyal alanlar, okul bahçeleri ve kamu alanlarında peyzaj amaçlı kullanım her türlü fidan Oba Mahallesi’ndeki bitki serasında yetiştiriliyor. Tüm çiçek ve ağaç fidanlarını kendimiz yetiştiriyoruz. Yerli üretimi ve üreticiyi desteklemek, doğal dengeyi korumak amacıyla arı yetiştiricilerine başlattığımız proje ile destek oluyoruz. Ücretsiz kovan dağıtıyoruz” ifadesini kullandı.

"Tarım yatırımları sürecek"

Alanya Belediyesi’nin her zaman çitçinin yanında olduğunun altını çizen Yücel, tarım alanındaki yatırımların devam edeceğini bildirdi.

Başkan Yücel, fuarda açılan stantta yeni yatırımlarında da tanıtıldığını belirterek Kestel Mahallesi’ne kurulacak Hobi Bahçesi ve Tropik Meyve Tanıtım Merkezini, Alaiye Su markasını ve bu yıl 21, 22, 23 Ekim tarihleri arasında ilk kez düzenleyecekleri Tropikal Meyve Festivali’ni de tanıttıklarını belirtti.

9 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda ziyaretçiler projeler ve tanıtılan ürünlerle ilgili bilgilendirilmeye devam edilecek.