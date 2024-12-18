Alanya Belediyesi’nin doğayı koruyan bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla, kent genelindeki tüm okullarda yürüttüğü Sıfır Atık eğitimleri devam ediyor. Yıl içerisinde 10 bine yakın öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında kent genelindeki tüm okullarda yapılan Sıfır Atık eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ile liselerde verilen eğitimlerle doğayı ve çevreyi koruyan, geri dönüşüm konusunda bilgili yeni nesillerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Gelecek nesillere sıfır atık bilincini aşılamak için yapılan eğitim, Neziha Abdullah Doğan İlkokulu’nda devam etti

Öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün uzman eğitmenleri ve çevre mühendisleri tarafından verilen eğitime, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu da katıldı. Eğitim, öğrencilerin günlük yaşamında davranış değişikliği oluşturacak şekilde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilerin davranış takibi yapılarak, konuyla ilgili özel hazırlanan slaytlar, çizgi filmler izletildi. Süt ve kek ikram edilen öğrencilerin atıklarını Sıfır Atık kutularına atmaları gerektiği belirtildi. Başkan Yardımcısı Koçak, öğrencilerle birlikte eğitime katıldı ve doğasever miniklerle sohbet etti. Neziha Abdullah Doğan İlkokulu öğretmenleri de Başkan Yardımcısı Koçak nezdinde Alanya Belediyesi’ne böyle anlamlı bir eğitim düzenlediği için teşekkür ettiler. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle, yıl içerisinde 10 bine yakın öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.