ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Alanya ilçesinde Kestel, Mahmutlar, Kargıcak ve kuzey mahallelerine ulaşımı sağlayan bölgenin en önemli arterlerinden olan Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi’nde peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi gerçekleştirilen yol ve kaldırım düzenlemeleri ile bölgenin cazibesi artarken, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler ekiplerince dikimi yapılan Ficus Nitida ağaçları da bölgeyi yeni bir görünüme kavuşturdu. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada; “Kestel ve Mahmutlar Mahalleleri arasındaki trafik yoğunluğunu rahatlatacak bu caddede kent vizyonunu daha yeşil ve ferah hale getirecek çalışmalar yapıyoruz. Alanya Belediyesi olarak kırsal ve merkez mahallelerimizde Peyzaj çalışmalarını devam edeceğiz” dedi.