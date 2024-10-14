Alanya Belediyesi’nde, hizmetlerin daha hızlı bir şekilde sunulması ve vatandaşların belediyeye gelmeden işlemlerini halletmesi amacıyla, 19 yıldır kullanılan otomasyon sistemi yenilendi.

Vatandaşların, belediye hizmetlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi ve belediye binasına gelmeden pek çok işlemini bilgisayar ortamında gerçekleştirmesi amacıyla otomasyon sistemi yenileniyor.

2005 yılında web tabanlı olarak devreye alınan ve 19 yıldır kullanılan otomasyon uygulaması, teknolojinin gelişmesi ve artan ihtiyaçlar nedeniyle yeni bir versiyona güncellendi. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar sonucunda önümüzdeki günlerde devreye alınacak olan yeni versiyon, modern bir altyapı sunacak ve Belediye personelinin daha verimli çalışmasını sağlayacak. Yeni sistem, lokal bilgisayarların yanı sıra yetkilendirilmiş mobil cihazlarda da çalışabilecek. Güncelleme öncesinde tüm personel, 3 hafta süren görsel, uygulamalı ve bire bir eğitimlerle yeni sisteme hazırlandı. Yeni otomasyon sistemi ile birlikte Alanya Belediyesi’nin hizmet kalitesinin artırılması, tüm birimlerin iş süreçlerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.

“Yeni sistem, vatandaşlarımızın hizmetlerimize daha kolay erişmesini sağlayacak”

Yapılan güncelleme çalışmalarının önemine vurgu yapan ve Alanya Belediyesi’nin teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Teknolojiyi yakından takip ederek halkımıza en iyi hizmeti sunmak için yenileniyor ve gelişiyoruz. Artık miladını doldurmuş olan ve yeni teknolojik gelişmeleri karşılayamayan otomasyon sistemimizi güncelliyoruz. Bu güncelleme, personelimizin daha verimli çalışmasını sağlarken, vatandaşlarımızın da hizmetlerimize daha kolay erişmesini sağlayacak” dedi.