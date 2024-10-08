Alanya Belediyesi Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi’nin minik öğrencileri, Engelsiz Halk Plajı’nda uçurtma uçurup, eğlenceli oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdiler.

Oba Mahallesi’ndeki Alanya Belediyesi Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi’nde 3-4-5 yaşındaki çocuklar için uzman eğitmenler tarafından hazırlanan eğitim süreci devam ediyor. Öğrenciler okul içerisinde yapılan etkinliklerin yanı sıra, okul dışında da hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Geleneksel Türk oyunları oynadılar

Minik öğrenciler, Belediye Engelsiz Halk Plajı’nda güzel bir gün geçirdiler. İlk olarak plajda uçurtma uçuran 91 öğrenci, öğretmenlerinin gözetiminde hazırladıkları uçurtmalarla gökyüzünde renk şöleni oluşturdular. Ardından halat çekme ve mendil kapma gibi geleneksel Türk oyunları oynayıp, eğlenceli bir gün geçirdiler. Plajdaki vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerin de eşlik ettiği etkinlikle, miniklerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.