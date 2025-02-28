Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Meydanı, 1 Mart Cumartesi günü kapılarını açıyor. Eski Belediye Binası yanında kurulan meydan, 1 ay boyunca birbirinden renkli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak.

Alanya Belediyesi’nin Ramazan Ayının birlik, beraberlik ve manevi atmosferini yaşatmak için düzenlediği Ramazan Meydanı etkinlikleri başlıyor. 1-28 Mart tarihleri arasında açık olacak meydanda; Karagöz ve Hacivat, kukla gösterisi, palyaço-bubble şov, sihirbaz ve jonglör gösterileri, Belediye Tiyatrosu’nun çocuk oyunları, masal ve ritim atölyeleri gibi pek çok etkinlik düzenlenecek.

Kültürel ve sanatsal etkinlikler de yer alacak

Ramazan Meydanı’nda her hafta farklı sanatçılar sahne alarak, müzik ve şiir söylentileri Ramazan akşamlarına renk katacak. Açılış programında Zeyd Şoto’nun "Farklı Dillerde İlahiler" konseri yer alacak. Ramazan boyunca sahne alacak sanatçılar şöyle: 1 Mart - Zeyd Şoto "Farklı Dillerde İlahiler", 7 Mart - Fırat Türkmen & Ahmet Fescioğlu "Tasavvuf Müziği", 8 Mart - Özge Öz "Türk Halk Müziği - Kadınlar Günü Özel Programı", 14 Mart - Bedia Akartürk, 15 Mart - Tansu Can "Türk Halk Müziği", 16 Mart - İbrahim Sadri "Şiir Vakti", 21 Mart - Samida "Akustik Yansıma", 22 Mart - Uğur Arslan "Şiirler, Şarkılar ve Türküler", 28 Mart - Uğur Önür "Türk Halk Müziği".

Özlenen eski Ramazanların ruhu yeniden canlanacak

Ramazan boyunca nostaljik atmosferiyle dikkat çekecek olan meydanda, geleneksel Ramazan eğlenceleri ve kültürel etkinlikler de yer alacak. Vatandaşlar, eski Ramazanların sıcaklığını hissederken, çocuklar ve aileler için hazırlanan programlarla keyifli vakit geçirecek. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tüm vatandaşları Ramazan Meydanı’na davet ederek, Ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşama çağrısında bulundu.