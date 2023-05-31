Alanya Belediyesi tarafından Oba Mahallesi’nde yapımı devam eden Gastronomi ve Aşevi projesi hızla yükseliyor. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çalışmaları yerinde inceleyerek proje ile ilgili bilgi aldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in büyük önem verdiği ve Alanya gastronomi kültürünü koruyup, yaşatacak ve geliştirecek olan Alanya Belediyesi Gastronomi ve Aşevi projesinin yapımı hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel’e Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Özgür Karamut, Fevzi Alaettinoğlu, Tunahan Kasapoğlu ve icracı müdürler eşlik etti.

“Tesis, 5 bin kişiye aynı anda yemek çıkarabilecek”

5 bin kişiye aynı anda yemek verebilecek kapasitede donanımlı ve büyük olan tesisin bodrum katında sıcak mutfak ve soğuk odalar, zemin katında ise pastane ve soğuk mutfak bulunuyor. Yine zemin katında yerel ürünlerin tanıtımının yapılarak satılabileceği, yola cepheli olan bir kafeteryası bulunan tesis, modern görünümüyle kent dokusuna da uygun olarak tasarlandı.

“Gastronomi eğitimi de verilebilecek”

Oba Mahallesi 432 ada 1 parselde yükselen tesiste gastronomi eğitimi de verilebilecek. Gastronomi eğitimi için tesiste atölyeler planlandı. 4 kattan oluşan tesisin 1’inci katı, eğitim mutfakları ve derslikler ile gastronomi eğitimine ayrıldı. Terasta ise insanların aileleri ile gelip dinlenebileceği, uygun fiyatlarda yemek yiyebileceği 110 kişi kapasiteli bir restoran ve restoran mutfağı yer alıyor.

“Alanya’mızın kültürüne hitap eden bir proje”

Gatronomi ve Aşevi’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Gastronomi ve Aşevimiz hem Alanya’nın kültürüne hitap eden bir projemiz hem de kendi Belediyemizdeki bütün personelimizin yararlanabileceği bir hizmet noktası. Burada da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Biz inşallah sezon sonuna kadar burasını bitirip hizmete sunacağız. Alanya’mıza gastronomi anlamında yıllarca hizmet edecek bir üretim merkezi olacak. Şimdiden buranın da hayırlı olmasını temenni ediyorum.”