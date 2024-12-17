Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde bakım hizmeti kapsamında Bayırkozağacı Mahallesinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların sağlık durumlarını kontrolden geçirdi.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evde bakım hizmeti çerçevesinde temel sağlık kontrolleri ve psikolojik destek gibi hizmetleri ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına kadar götürüyor. Ekipler, özellikle tek başına yaşayan ya da yardıma muhtaç yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek düzenli şekilde ziyaretler yapıyor.

Sağlık kontrolleri yapıldı

Alanya Belediye Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ile birlikte Bayırkozağacı’nda vatandaşları ziyaret ettiler. Doktor, hemşire ve hasta bakıcıdan oluşan Belediye sağlık ekibi, genel muayene, tansiyon ve şeker ölçümü gibi sağlık kontrollerini yaparken, Konukçu ve Zavlak da yakından ilgilendikleri vatandaşların taleplerini dinleyip notlar aldı.

Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, evde bakım hizmetinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların 444 82 07 numaralı telefon üzerinden veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunabileceklerini belirtti. Alanya Belediyesi’nin bu çalışmaları, kırsalda yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, ihtiyaç sahibi bireyler ve yakınları hizmetten duydukları mutluluğu dile getirdi.