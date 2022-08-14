19 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Mahmutlar Cumartesi Pazarı alanında düzenlenecek olan konserde sevilen sanatçı Ferhat Göçer sahne alacak. Ferhat Göçer’in en sevilen şarkılarını seslendireceği ücretsiz konsere tüm vatandaşlar davet edildi.

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