Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yaşlılara Yönelik Kale Gezileri’ Güzelbağ Mahallesi sakinleriyle devam etti. 65 yaş üstü vatandaşlar, Alanya Kalesi’ndeki tarihi ve doğal güzellikleri gezdi.

Alanya Belediyesi tarafından düzenli olarak sürdürülen ve Alanya’nın her mahallesindeki 65 yaş üstü vatandaşların katılımıyla yapılan ‘Yaşlılara Yönelik Kale Gezileri’ devam ediyor. Alanya’nın 102 mahallesinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2024-2025 döneminin ilk gezisi, Güzelbağ Mahallesi sakinleri için yapıldı. 45 vatandaşın katıldığı geziye Güzelbağ Mahalle Muhtarı Alim Avcı da eşlik etti. Daha önce Alanya Kalesi’ni gezme imkânı bulamamış vatandaşlar, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün projesi kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Teleferik, Ehmedek, İç Kale, Kültür Evleri ve Damlataş Mağarası’nı gezen vatandaşlar, proje ile sosyalleşme imkânı da elde ettiler. Gezi kapsamında Alanya Öğretmenevi’nde öğle yemeği yiyen heyeti, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan yalnız bırakmadı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Danışmanı Konukçu, gezilerin devam edeceğini ve tüm Alanya’daki 65 yaş üstü vatandaşlara kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkânı sağlayacaklarını belirtti.