Alanya’da geçtiğimiz gün yağan sağanak yağışın ardından kapanan yollara belediye ekiplerince anında müdahale edildi. Gece boyunca devam eden çalışmalar, sabahın erken saatlerinde tamamlandı.

Kış sezonun gelmesiyle birlikte Alanya’da hafta sonu sağanak yağış yaşandı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yağmurdan sonra pek çok yol trafiğe kapandı. Bölge muhtarları ile devamlı irtibat halinde çalışan Alanya Belediyesi ekipleri; Bademağacı, Mahmutseydi, Asmaca, Süleymanlar ve Mahmutlar mahallelerinde yağmurdan kapanan yollara anında müdahale etti. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çalışmaları koordine ederek, sahadaki ekiplerden sürekli bilgi aldı.

"Ekipler gece boyunca teyakkuzdaydı"

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağış ile birlikte teyakkuza geçerek çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çözüm Masası’na muhtarlar ve vatandaşlardan gelen taleplere hızlıca cevap veren ekipler, yol açma çalışmalarını sabah saatlerinde tamamladılar. Vatandaşları mağdur etmemek adına gece boyunca teyakkuzda olan belediye ekipleri, mesai kavramı gözetmeksizin vatandaşların taleplerine yanıt verecek.