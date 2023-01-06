Alanya Belediyesi’nin aylar öncesinden başlattığı kış hazırlıkları ile ilçenin afetlere hazır hale getirme çalışmaları çerçevesinde büz çalışmaları sürüyor.

Alanya Belediyesi’nin aylar öncesinden başlattığı kış hazırlıkları ile ilçenin afetlere hazır hale getirme çalışmaları çerçevesinde büz çalışmaları sürüyor.

Yoğun yağışlı günler öncesi ek tedbirler için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Bektaş Mahallesi’nde yağmur suyu büzleri döşeme çalışmalarına başladılar. Alanya Belediyesi ekipleri, yağışlı havalarda muhtemel su baskınlarını önlemek amacıyla Bektaş Mahallesi’nde su taşkınlarını engellemek için dere yataklarına yağmur suyu büzleri döşüyorlar. Bektaş Mahallesi’nde yapılan çalışmaları kısa sürede tamamlayacak olan ekipler kuzeyden inen yağmur sularını engellemiş olacak. Alanya’daki pek çok noktada devam eden drenaj ve büz çalışmaları ile şehirde yaşanacak pek çok olumsuz durumunda önüne geçilecek.