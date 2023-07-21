Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Payallar Mahallesi’ne kazandırdığı Hapıllar Çocuk Parkı açıldı. İçerisinde çocuklar ve aileleri için her türlü ihtiyacın düşünüldüğü park, 2500 metrekarelik bir alan bölgenin yeni cazibe noktası oldu.

Payallar Mahallesi, 14135 Sokak, Gökçeler Caddesi’nin doğusunda bulunan 2 bin 500 metrekarelik yeşil alana Alanya Belediyesi tarafından Hapıllar Çocuk Parkı yapıldı. Bölge halkının kullanmaya başladığı çocuk parkının içerisinde; çocuk oyun alanı, dış mekan spor aletleri, masa tenisi, basketbol ve voleybol sahası, acil toplanma alanı, oturma alanları, banklar, çöp kovaları, otopark, tuvalet ve dekoratif yel değirmeni yer alıyor. Ayrıca alan içerisine yeşil alanlar da tasarlandı ve parka çeşitli ağaç ve çalı grupları ile estetik bir görünüm kazandırıldı.

“ALANYA’YA YENİ PARKLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Başta çocuklar olmak üzere ailelerin yeni dinlenme alanlarına kavuşması için ekiplerimiz çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürerek parkı kullanıma hazır hale getirdi. Alanya Belediyesi olarak bir yandan mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımını üstlenirken diğer taraftan da kente yeni çocuk oyun parkları da kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni parkımız Payallar mahallemize hayırlı olsun.” dedi.