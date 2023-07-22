Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde eğitimci ve mühendis personeller tarafından otellere sıfır atık eğitimi veriliyor.

Alanya Belediyesi ‘Daha Temiz Bir Alanya’ sloganı ile başlattığı çalışmalar kapsamında sıfır atık eğitimlerine devam ediyor. Vatandaşlara yönelik yapılan pek çok çalışmanın ardından yaz sezonun gelmesi ile sıfır atık konusunda otellerde de eğitimler başladı. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü eğitimcileri ve mühendisleri tarafından otellerdeki ilgili personeller sıfır atık konusunda bilinçlendiriliyor.

Eğitimci personeller tarafından sıfır atık ayrıştırma eğitim ve uygulaması yapılırken, mühendis personeller tarafından ise atık geçici depolama alanları kontrol edilip incelenerek sıfır atık kapsamında otellerde yapılması gerekenler anlatılıyor.