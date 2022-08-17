Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Süleymanlar Mahallesinde 5 kilometre yolun asfaltını yapan ekipler, Dere Mahallesi Çukuryurt Mevkii’nde 4 kilometre yolu asfalta buluşturdu. Mahmutseydi Mahallesi’nde ise asfalt hazırlığı devam ediyor.

SIRADA MAHMUTSEYDİ VE BATI YAYLA YOLLARI VAR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, devam eden asfaltlama çalışmalarıyla ilgili, " Kırsal ve yayla yollarımızda başlattığımız asfalt ve yol düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın kaliteli ve güvenli yollarda ulaşım yapabilmeleri için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Şu an Dere Çukuryurt’ta daha önce 4 kilometresini asfaltladığımız mahalle yolunun devamında 4 kilometre daha asfalt gerçekleştirdik. Ekiplerimiz Mahmutseydi ve Söbüçimen yayla yollarında ise çalışmalara kısa sürede başlayacaklar. Kısmet olursa önümüzdeki haftalarda batı yayla yollarımızı da konforlu hale getirmiş olacağız” dedi.