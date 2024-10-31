Engelli bireyler ve aileleri için Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğinde seminer düzenlendi.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde engelli kadınlar ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme seminerinde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri Dr. Hülya Sönmez ve Ebe Esma Ünver tarafından önemli bilgiler verildi. Eğitim seminerine Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Belediye Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Anne sağlıklı olursa aile ve toplum sağlıklı olur

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, “Engelli bireylerimizin ve ailelerinin sağlık konusunda bilinçlenmesi için düzenlenen bu tür etkinlikler çok değerli. Meme kanseri gibi ciddi hastalıklarla ilgili bilgi sahibi olmak hem bireylerin hem de ailelerinin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle annelerin sağlığına dikkat etmesi, özel çocuklarımızla daha verimli ve uzun süre birlikte vakit geçirmek açısında önemli. Anne sağlıklı olursa aile ve dolayısıyla toplum sağlıklı olur. Alanya Belediyesi olarak, bu tür etkinlikleri desteklemeye ve toplumun her kesimine ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Erken teşhis önemli

Eğitim seminerine katılan dinleyiciler kanser hakkında bilgilendirilirken, insan modeli üzerinde erken teşhis yöntemlerini uygulama imkanı buldular. Engelli bireyler ve aileleri bu imkanı kendilerine sundukları için Alanya Belediyesi ve KETEM yetkililerine teşekkürlerini iletti.