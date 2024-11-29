Alanya Belediyesi, coğrafi işaret tescili alınan yöresel lezzetlerden gülüklü çorbanın geleneksel tarifine uygun şekilde üretilmesi ve sunulması amacıyla denetim çalışması gerçekleştiriyor. Kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması adına yürütülen çalışmalar kapsamında, tescilli ürünlerin doğru bir şekilde tanıtılması ve tüketiciye sunulması hedefleniyor.

Alanya Belediyesi, coğrafi işaretli yöresel lezzet gülüklü çorbanın geleneksel tarife uygun şekilde üretilmesi ve sunulması için denetimler yapıyor. Denetimlere, Coğrafi İşaret Denetim Komisyonu olarak Alanya Tarım İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ve Gıda Mühendisi Zeynep Kiriş, Alanya Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Zehra Kaya, Gıda Mühendisi Sevcan Soyer ve Ziraat Mühendisi Şenay Çelik katıldı. Komisyonun restoranlar, lokantalar ve yemek işletmelerinde gerçekleştirdikleri denetimde, gülüklü çorbanın coğrafi işaret belgesinde belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edildi. Ayrıca çorbanın tarifinde kullanılan malzemeler, sunum şekli ve tescil şartlarına uygunluğu titizlikle incelendi.

"Yerel lezzetlerimiz geleceğe taşınıyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, "Gülüklü çorba, Alanya mutfağının en özel lezzetlerinden biridir. Coğrafi işaret tesciliyle bu değerimizi koruma altına aldık. Şimdi ise bu tescilin gerekliliklerini yerine getirmek ve standartlara uygun şekilde sunumunu sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel lezzetlerimizi gelecek nesillere en doğru haliyle aktarmayı amaçlıyoruz" dedi. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirten Çapa, bu değerin aslına uygun korunmasına emek veren tüm işletmelere teşekkür etti.