Alanya Belediyesi, Engelliler Haftası’nda iki önemli projeyi hayata geçirdi. Mola Evi ve Engelsiz Spor Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Mola Evi ve Engelsiz Spor Parkı, düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına sunuldu. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik açılışta yaptığı konuşmada, "Engelliler Haftası kapsamında hem Mola Evi’ni hem de Engelsiz Spor Parkı’nı Alanya’mıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mola Evi, engelli bireylerimizin güvenle zaman geçirebileceği, ailelerinin ise günlük hayatlarına kısa bir mola verebileceği önemli bir destek hizmetidir. Engelsiz Spor Parkı ise hem fiziksel gelişimi destekleyen hem de sosyal etkileşimi artıran bir alan olarak tasarlandı. Bu projelerle, yalnızca engelleri değil, fırsat eşitsizliklerini de ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Fiziksel engelleri kaldırmak mümkün; asıl mesele zihinlerdeki engelleri aşmaktır. Biz de bu anlayışla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Ailelere nefes aldıran proje ‘Mola Evi’

Alanya Belediyesi’nin hayata geçirdiği Mola Evi Projesi, özel bireylerin güvenle ve keyifle zaman geçirebileceği bir ortam sunuyor. Ailelerin günlük yaşamda bir süre nefes almasını, bakım yükünü hafifletmeyi ve özel bireylerin sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Mola Evi, erişilebilir ve kapsayıcı bir sosyal hizmet altyapısının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Engelsiz Spor Parkı ile hareket ve sosyal katılım destekleniyor

Engelsiz Spor Parkı ise daha önce kullanılmayan bir alanın değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Engelli bireylerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmalarını da amaçlayan park, tamamen engellilere uygun olarak tasarlandı. Parkın erişilebilir yapısı sayesinde engelli bireyler sadece fiziksel değil, sosyal olarak da daha aktif ve kapsayıcı bir yaşam alanına kavuşmuş oldu. Etkinlikte ayrıca Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği tarafından Yeni Alanyalılar Platformu üyelerine 2024 yılı Noel Pazarı gelirlerini engelli bireyler yararına kullanmak üzere Patika Derneği’ne hibe etmeleri nedeniyle teşekkür sertifikası verildi. Başkan Özçelik ve beraberindeki protokol üyeleri, bu duyarlı yaklaşımları için platform üyelerini kutlayıp, teşekkürlerini iletti. Programda Başkan Özçelik, engelli bireylerle masa tenisi oynayarak, ardından ok attı. Engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Özçelik, hayata tutunmalarını desteklemek için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Onursal Başkanı ve Emekli Vali Can Direkçi, Dernek Başkanı Levent Benal, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.