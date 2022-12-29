Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi’nde engelli bireyler ve aileleri için yılbaşı etkinliği düzenlendi. Birbirinden renkli anlara sahne olan programda engelli vatandaşlar doyasıya eğlendiler.

Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi’nde engelli bireyler ve aileleri için yılbaşı etkinliği düzenlendi. Birbirinden renkli anlara sahne olan programda engelli vatandaşlar doyasıya eğlendiler.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in kente kazandırdığı Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi’nde engelli bireyler için yılbaşı etkinliği düzenlendi. Engelli vatandaşlar için hazırlanan etkinlikte merkez; balonlar çeşitli süslemeler ile programa hazırlandı. Etkinlik çerçevesinde engelli bireylere ücretsiz olarak pamuk şeker, patlamış mısır, yiyecek ve içecekler ile yılbaşı süsleri dağıtılırken; köpük balon gösterisi, illüzyon gösterisi ve balon şov gösterileri etkinliğe büyük renk kattı. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olan eğlence dolu günde engelli bireyler ve aileleri hem gösterileri izlediler hem ikramların tadına baktılar hem de dans ederek ve çalan müziklere eşlik ederek unutulmaz bir yılbaşı etkinliğine sahne oldular.

“Yeni yılda da engelli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada; “2022 yılına veda ettiğimiz 2023 yılına adım attığımız bu günlerde bizler de Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi’mizde engelli bireyler ve aileleri için bir etkinlik düzenledik. Pandemi dolayısıyla uzun bir süredir yapamadığımız bu etkinliğimizi yeniden gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. 3 bine yakın engelli vatandaşımızın kayıtlı olduğu merkezimizde 2022 yılında çalışmaları en fazla takip eden müdavimlerimiz etkinliğe katıldılar ve yanımızda oldular. Onları eğlenirken görmek bizleri de mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ‘Engelsiz Kent Alanya’ vizyonu ile engelli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirten Doğan, “Bu programın düzenlenmesinde de başta Başkanımız Adem Murat Yücel olmak üzere, merkezimizde çalışan personellerimiz ile böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmayan engelli vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Etkinliğe, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ile merkeze kayıtlı engelli vatandaş ile aileleri katıldı.