Alanya Belediyesi çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Alanya Üniversitesi ile akademik iş birliği yapacak. İş birliği kapsamında; kentsel dönüşüm, kent estetiği, su, atık, enerji yönetimi, görüntü ve gürültü kirliliği, ulaşım, deniz, kıyı yönetimi, yeşil alanlar ile afetler özelinde pek çok konu ele alınıyor.

Alanya Belediyesi sürdürülebilir çevre çalışmalarına hız vermek amacıyla kentin çevre politikalarının oluşturulması için odak gruplar ile bir araya gelinmesi, çevre sorunlarının bütüncül olarak tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için bir dizi arama konferansı ve çalıştay planladı. Söz konusu akademik çalışmaların raporlanması ve modere edilmesi sürecinde Alanya Üniversitesi ile akademik iş birliği yapılması kararı alındı.

Uzman akademisyenler ile yürütülecek çalışmaların başlangıcı olan “Alanya Belediyesi Odak Toplantısı” Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Birim Müdürleri ve teknik personel katıldı. Alanya çevre sorunlarına dair oluşturulan konu başlıkları, görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde tüm yönleriyle ele alınırken, belirlenen çevre sorunları hem teknik hem de sosyolojik etkileri açısından değerlendirildi.

Ön hazırlıklar tamamlandı

Kamu kurum ve kuruluşları, odalar, sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilecek olan Çalıştay Arama Konferansı için ön hazırlıklar tamamlandı. İlk toplantıda; kentsel dönüşüm, kent estetiği, su yönetimi, atık yönetimi, enerji yönetimi, görüntü kirliliği, gürültü kirliliği, ulaşım, deniz ve kıyı yönetimi, yeşil alanlar ve afetler özelinde pek çok alt başlık ele alındı.

Başkan Özçelik: "Yol haritamız için önemli rol oynayacak"

Çalıştayın önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik şunları söyledi:

“Kentimiz için oluşturulacak çevre politikalarının başlangıcı olan odak grup toplantılarımız ve çalıştaylarla ortaya çıkacak sonuçlar yol haritamızın belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Paydaşların katılımıyla tespit edilecek çevre sorunları ve çözüm önerileri iklim değişikliği ile mücadelenin üst başlığında değerlendirilecek.”