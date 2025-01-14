Alanya Belediyesi ile Alanya Üniversitesi iş birliğinde İklim Alanya Eylemi-Alanya Çevre Sorunları Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Çevre bilinci, bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının ve kamu kurumlarının iş birliği olmadan sürdürülebilir bir başarıya ulaşamaz” dedi.

Alanya Belediyesi sürdürülebilir çevre çalışmalarına hız vermek amacıyla kentin çevre politikalarının oluşturulması için odak gruplar ile bir araya gelinmesi, çevre sorunlarının bütüncül olarak tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için bir dizi arama konferansı ve çalıştay planladı. Söz konusu akademik çalışmaların raporlanması ve modere edilmesi sürecinde Alanya Üniversitesi ile akademik iş birliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen İklim Alanya Eylemi-Alanya Çevre Sorunları Çalıştayı’na Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve teknik ekipleri katıldı.

Çalıştay sonrası sonuç raporu hazırlanacak

Kent ölçeğinde çevre sorunlarının tespiti için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda kurum içi ilgili müdürlüklerin ve teknik personelin katılımı ile ilk odak toplantısı 17 Aralık 2024 Salı günü Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılmıştı. Toplantı sonrasında ana konu başlıkları fiziksel mekanlar, kentsel dönüşüm, kentleşme, su yönetimi, deniz ve kıyı yönetimi, enerji yönetimi, atık yönetimi, sosyal alanlar, ticari alanlar, doğal alanlar ve iklim değişikliği olarak belirlendi. Söz konusu toplantının 2. aşaması olan Alanya Çevre Çalıştayı sonrası Alanya’da bulunan ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında irdelenerek sonuç raporu hazırlanacak.

“Çevreci projeleri bir görev değil bir yaşam biçimi olarak görüyoruz”

Antalya İçin Son Çağrı belgeseli gösterimiyle başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Belediyemiz ve Alanya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen bu çalıştay büyük önem taşımaktadır. Alanya’mız gibi tarihi ve doğal güzelliklerle çevrili bir kentte, çevrenin korunması için üzerimize düşen sorumluluklar her zamankinden daha büyük. Çevre sorunları yalnızca doğal dengeyi değil, toplum sağlığını, ekonomiyi ve kültürel mirasımızı da tehdit etmektedir. Bu nedenle Alanya Belediyesi olarak, çevreye duyarlı projeler geliştirmeyi bir görev değil, bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Çevre bilinci, bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının ve kamu kurumlarının iş birliği olmadan sürdürülebilir bir başarıya ulaşamaz" dedi.

“Alanya’mız ve ülkemiz için önemli veriler sunacak”

Çalıştayın, farklı sektörlerden uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşması açısından çok değerli olduğuna dikkat çeken Başkan Özçelik, "İnanıyorum ki buradan çıkacak sonuçlar, Alanya’mız ve ülkemiz için önemli veriler sunacaktır. Çevreye olan sevgimizi lafta bırakmamalıyız. Bunu somut projelere ve günlük yaşam alışkanlıklarımıza yansıtmalıyız. Daha temiz ve yeşil bir dünya için hep birlikte adım atmalıyız. Bu önemli çalıştaya katkılarınız için hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarımızın verimli geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan İklim Alanya Eylemi-Alanya Çevre Sorunları Çalıştayı’nın sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile 3’üncü ve son toplantısının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlandığı açıklandı.