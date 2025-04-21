Alanya Belediyesi ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde, çam ağaçlarına büyük zarar veren çam kese böceğiyle mücadele kapsamında, Alanya Kale bölgesinde doğaya bin 715 adet yararlı böcek salındı. İnsan sağlığına da tehdit oluşturan bu zararlıya karşı kimyasal işlemler yerine, çevre dostu yöntemler kullanılıyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün doğayı koruma ve biyolojik dengeyi sağlamak için kent genelinde yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalarla, çam ağaçlarına önemli zararlar veren çam kese böcekleriyle mücadele veriliyor. Biyolojik mücadele kapsamında doğaya bin 715 adet yararlı böcek bırakıldı. Calosoma sycophanta adlı predatör (avcı) böcek, çam kese böceği larvalarıyla beslenerek doğal yolla popülasyonun kontrol altına alınmasını sağlayacak.

Çevre dostu yöntemler tercih ediliyor

Çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa), özellikle çam ağaçlarının yapraklarını tüketerek orman ekosistemine zarar veriyor. Alanya Belediyesi tarafından insan sağlığına da tehdit oluşturabilen bu zararlıya karşı, kimyasal mücadele yerine, çevre dostu yöntemler tercih ediliyor. Calosoma sycophanta, çam kese böceği larva ve pupalarıyla beslenerek etkili bir biyolojik denge unsuru oluşturuyor. Bu tür çalışmalar sayesinde, kimyasal müdahaleye gerek kalmadan doğanın kendi döngüsü içerisinde zararlılarla mücadele edilmesi hedefleniyor. Alanya Belediyesi’nin kentin çeşitli noktalarında yürüttüğü çalışmaların devam edeceği belirtildi.