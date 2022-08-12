Batı mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını hızla sürdüren Alanya Belediyesi; Konaklı Ketenlik yolunu sıcak asfaltla kaplayarak, Konaklı ile Toslak mahallelerine 5 kilometre kaliteli ve konforlu bir yol kazandırdı.

Batı mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını hızla sürdüren Alanya Belediyesi; Konaklı Ketenlik yolunu sıcak asfaltla kaplayarak, Konaklı ile Toslak mahallelerine 5 kilometre kaliteli ve konforlu bir yol kazandırdı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için asfaltlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Batı mahallelerinde taleplerin üzerinde bir hizmet gerçekleştirdiklerinin altını çizen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yol ve ulaşım noktasında bölgede vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Hizmetlerimizden dolayı vatandaşlarımızın memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Başta Ketenlik Yolu olmak üzere bölgeye kazandırdığımız ulaşım güzergahlarının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum"dedi.

"15 yıldır asfalt bekliyordu"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bir ilki daha gerçekleştirerek, 15 yıldır asfalt için bekleyen Süleymanlar yolunun da asfaltını tamamladı. Alanya merkez, doğu ve batı mahallelerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol ve asfaltlama çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi ekipleri, asfalt serim çalışmalarına Süleymanlar Mahallesinde devam etti. Mahallenin İnlice Mevkii’nde, alt yapı ve yol düzenleme çalışmalarının ardından 5 kilometre uzunluğundaki yol asfaltlandı.

"Muhtardan teşekkür"

Süleymanlar Mahallesi Muhtarı Süleyman Kara, "Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den Allah razı olsun. Merkeze uzak bir mahalle olmamıza rağmen şehir merkezine verilen her türlü hizmeti biz de alıyoruz. Bu yol 15 yıldır düzenleme ve asfalt bekliyordu. Başkanımıza mahalle halkım ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

Alanya Belediyesi ekiplerinin, Alanya kırsalındaki asfaltlama çalışmaları Dere Mahallesinin Çukuryurt Mevkii’nde devam edecek.