Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi’nde, 15-21 Mayıs Aile Haftası çerçevesinde “Aile” konulu seminer verildi.

Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi, aile içi eğitim seminerlerine ara vermeden devam ediyor. 15-21 Mayıs Aile Haftası çerçevesinde “Aile içi iletişim ve sağlıklı yaşam” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere katılım sağlayan vatandaşlara farklı meslek gruplarından oluşan ve alanında uzman diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve odyologlar tarafından eğitim verildi. Katılımın yoğun olduğu bu eğitimle ailelerin aile içi iletişim ve aile tavırlarına yönelik kural anlatımı, sağlıklı beslenme, omurga sağlığı, ailede işitme sağlığının önemi başlıklarıyla seminer verildi.

Aile içi iletişimin önemine vurgu yapıldı

Psikolog ve Aile Danışmanı İrem Gül Sönmez katılımcılara aile kavramı, aile tavırları ve bu tavırların aile bireylerine uzun vadede olumlu ve olumsuz etkileri, aile içi sağlıklı iletişim nedir, açık iletişimin ilişkilerde önemi, kural tipinin çocuk üzerindeki belirleyici etkisi gibi başlıklarda seminer verdi. Sönmez, “Sağlıklı bir ailenin sorunları çözmek için kullandığı birden fazla yöntem bulunmakta. Yöntemler içinde en etkilisi; iletişimde açık bir dil kullanarak güvenli ortamı kurup, sorunun oluşmasını kökten engellemek” dedi.