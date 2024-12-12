Alanya Belediyesi, mali düzende sürdürülebilir bir finansal yapı kurmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İsrafı önlemek ve gelirlerinin verimli kullanılmasını sağlamak için akaryakıt konusunda önemli adım atılırken, 8 ayda akaryakıtta 682 bin 585 litre tasarruf sağlandı.

İsrafı önlemek ve belediye gelirlerinin verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla akaryakıt konusunda adım atan Alanya Belediyesi, bünyesindeki araçların sevk ve idaresini planlı, programlı bir şekilde hazırladı. Böylelikle ciddi oranda tasarruf sağlandı. Nisan’da akaryakıttan yüzde 27,82 oranında tasarruf yapılırken, Kasım ayı sonuna kadar geçen 8 aylık süreçte ise aylık ortalama yüzde 20,52 tasarruf sağlandı. Söz konusu süreçte akaryakıtta toplam yapılan tasarruf 682 bin 585 litre oldu. Öte yandan titizlikle yürütülen hizmetlerde aksama yaşanmadığı görüldü.

Belediyenin mali disiplini ve verimliliği konusunda taviz vermeden çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Yapılan çalışmaları azaltmadan, hizmet kalitesini daha da yukarıya taşırken, akaryakıttan tasarruf etmeyi başardık. 8 ayda 700 bin litreye yakın tasarruf yaptık. Sadece akaryakıt değil, tüm kalemlerde gereksiz harcamaların önüne geçmeye, beytülmali korumaya devam ediyoruz. Bu konuda çok kararlıyız ve taviz vermeyeceğiz” dedi.