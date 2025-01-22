Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle Alanya Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yeni yılın ilk sünnet etkinliği de başladı. Üç gün sürecek organizasyonda 3 gruptan oluşan toplam 100 çocuk sünnet edilecek.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü bünyesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen sünnet organizasyonları, Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde yapılmaya devam ediyor. Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte Belediye sağlık ekipleri ve uzman personel tarafından hijyenik bir ortamda yapılan organizasyon kapsamında 100 çocuk sünnet ettirilecek. Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde başlayan ve 3 grup halinde 3 gün boyunca sürecek etkinliğe, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ile Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan katılarak, çocukların ve ailelerin yanında oldu.

“Sosyal hizmet anlamında çalışmalarımız aralıksız devam edecek”

Çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu Belediyenin sosyal hizmet anlamında çalışmalarına devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemizin sosyal politikası olarak sünnet etkinliğimize bu yıl da bugün itibarıyla başlamış bulunmaktayız. Geçen yıl bu etkinlik kapsamında 500 çocuğumuzu sünnet ettirmiştik. Bu yıl da sömestir dönemi olmak üzere Haziran ve Ağustos’ta yine toplam 500 çocuğumuzu sünnet ettirmeyi planlıyoruz. Çocuklarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı bir gelecek diliyorum."

Öte yandan 1 yaş altı ve 6 yaş üstü çocukların sünnet ettirilmesi için yeni başvuruların Şubat ayı itibarıyla başlayacağı bildirildi