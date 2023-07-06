Alanya Belediyesi, 2023 yılı Ulusal Mavi Bayrak Çevre Eğitim Etkinlikleri ödülüne layık görüldü. Türkiye’de bu ödüle layık görülen 6 belediyeden birisi olma başarısı gösteren Alanya Belediyesi, ödülünü yarın düzenlenecek geniş katılımlı törenle alacak.

Alanya Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) işbirliğinde turizmde cazibeyi artırmak ve doğayı korumak adına sürdürdüğü Mavi Bayrak çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar Alanya’da 85 tesis Mavi Bayrak sahibi olurken, Alanya Belediyesi de her yıl ödül havuzuna bir yenisini ekliyor. Daha önce “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme” ve “Mavi Bayraklı Engelsiz Halk Plajı” gibi ödüller alan Alanya Belediyesi bu yıl da “Ulusal Mavi Bayrak Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni Alanya’da düzenlenecek

2023 yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödülleri bu yıl Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Alanya Belediyesi’nin de ödül alacağı tören, yarın saat 16.00’da Alanya Engelsiz Halk Plajı’nda düzenlenecek. Ödül törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜRÇEV Başkanı ve Turizm eski Bakanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kültür ve Turizm, Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları temsilcileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, IMEAK Deniz Ticaret Odası, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu-TSSF, Deniz Turizmi Birliği, Mavi Bayrak Ulusal Jüri üyeleri ile Mavi Bayrak sahibi Alanya’daki tesis yöneticileri, İlçe kaymakamları, Belediye Başkanları ve yöneticilerinin katılması bekleniyor.