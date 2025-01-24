Alanya Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Eğri Köprü Caddesindeki yeni binasında hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “4 Şubat’a kadar tüm birimlerimiz taşınmış olacak ve yeni binamızda kesintisiz hizmete devam edeceğiz” dedi.

Alanya Belediyesi’nin her detayı düşünülen yeni hizmet binasında çalışmalar tamamlandı. Ocak ayı itibariyle başlayan taşınma işlemlerinin büyük kısmı biterken, yeni bina vatandaşlara hizmet vermeye başladı. İlk olarak Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin taşındığı binaya, diğer birim ve müdürlükler program dahilinde taşındı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hem eski hem de yeni binada hizmet verilmeye devam ediliyor. Yeni binada 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Meclis Toplantısı ile tüm birimler yeni yerinde hizmet vermeye devam edecek.

Hayırlı uğurlu olsun

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Uzun yıllardır devam eden çalışmaları tamamladık ve yeni binamıza taşınma işlemlerine başladık. Şu anda her iki binada da vatandaşlarımız hizmet alabiliyor. 4 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz Meclis Toplantımız sonrası vatandaşlarımıza tamamen yeni hizmet binasından hizmet vermeye başlayacağız. Geldiğimiz günden beri tüm arkadaşlarımızla beraber aktif bir şekilde bu binayı hızlıca tamamlamak için çalıştık ve bu yoğun çalışmanın sonuna geldik. Belediyemize hizmet veren tüm arkadaşlarımıza taahhüt ettiğimiz ödemeleri de günü gününe yaparak, fiyatlandırmaları gün seviyesine indiriyoruz. Kesintisiz ve vatandaş odaklı çalışmalarımıza yeni yerimizde devam edeceğiz. Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.