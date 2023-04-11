Alanya Belediyesi Yazarlık Atölyesi başvuruları sınırlı sayıdaki kontenjanı ile başladı.

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören Yazarlık Atölyesi genişleterek ülkenin en önemli yazı atölyelerinden birisine dönüştürüldü. Yazmaya ve sanata meraklı herkesin beklediği Yazarlık Atölyesi için başvurular başladı. Alanya Belediyesi Yazarlık Atölyesi alanında uzman yazarlar, dil üstatları, yazım ve editör atölyeleri ile deneyimli bir kurs imkanı sunuyor. Atölye boyunca; kurgu, zaman, kahramanlaştırma, anlatım biçimleri, dil, metaforlaştırma gibi pek çok konu yüz yüze olarak öğrencilerle buluşacak. Alanya Belediyesi Yazarlık Atölyesi 4 Mayıs ile 25 Haziran tarihlerinde her cumartesi farklı temalar ve isimlerle gerçekleştirilecek. Başvuru 26 Nisan tarihine kadar internet adresi üzerinden devam edecek.