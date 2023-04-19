Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini bu yılda sürdürecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile 62 bin 500 adet çiçek fidesi 31 mezarlıkta vatandaşlara dağıtılacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in sosyal belediyecilik anlayışı ile Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bayram öncesi mezarlıklara dikilmek üzere geleneksel olarak gerçekleştirdiği çiçek dağıtımına bu bayramda da devam edecek. Vatandaşlara mezarlıklarda kullanılmak üzere arife sabahı saat 8.30’dan itibaren, 22 türde 62 bin 500 adet çiçek fidesinin yanı sıra lokum ve gül kolonyası da ikram edilecek.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklama; “Mezarlıklarda ücretsiz olarak mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini sürdürmeye bu yıl da devam edeceğiz. Arife günü merkez, doğu ve batı mahallelerinde 31 mezarlıkta vatandaşlara toplam 62 bin 500 bin ücretsiz çiçek dağıtımı yapacağız” dedi.

Merkezde; Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı Mezarlığı, Hisariçi Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Hacıbaba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Aşağı Oba Mezarlığı ve Tosmur Ak Mezarlığı’nda çiçek dağıtımı olacak. Batı bölgesinde; Okurcalar Karaburun Mezarlığı, Okurcalar Merkez Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, İncekum Kakaşlar Mezarlığı, İncekum Merkez Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Toslak Mezarlığı, Elikesik Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı’nda çiçek dağıtılacak. Doğuda ise; Kestel Hanönü Mezarlığı, Kestel yangılı Mezarlığı, Mahmutlar Cücenler Mezarlığı, Mahmutlar Gilikli mezarlığı, Mahmutlar Dörtyol Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı’nda vatandaşlara çiçek dağıtılacak.