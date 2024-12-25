Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde 2025 yılı içerisinde ruhsat alınacak inşaatların peyzaj projeleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Alanya’da kent estetiğini sağlamak, peyzaj bütünlüğü oluşturmak için Alanya Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde bir toplantı yapıldı. Toplantıya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, belediye peyzaj mimarları ile peyzaj mimarları katıldı.

İklim değişikliğine ayak uyduran projelerle yol alınacak

Toplantıda, projelerde dikkat edilecek noktalar, sorunlar ve yapılması gerekenlerle ilgili konular ele alınırken, yeni yılda izlenecek yol haritası çizildi. Alanya’nın daha temiz, daha yaşanabilir olması için gerekli adımların atılmasına karar verilirken, küresel ısınmaya, iklim değişikliğine ayak uyduran projelerle yol alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, peyzaj mimarları ile Alanya Belediyesi’nin bu süreçte karşılıklı görüş alışverişi içerisinde olacağı da belirtildi.