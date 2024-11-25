Alanya Belediyesi personeline yönelik ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ ve ’Periyodik İş Sağlığı’ seminerleri düzenlendi.

Alanya Belediyesi personeline yönelik Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ‘Kadın Yönelik Şiddete Hayır’ semineri düzenlendi. Psikolog ve Aile Danışmanı Esra Yemez, başta stresle başa çıkma olmak üzere pek çok konuda bilgiler verdiği seminerde kadınlara şiddet uygulayan ve çevresine zarar veren bireylerin tedavi görmesi ve bu sorunu kabul etmesi gerektiğini belirtti. Beden ve zihnin birlikte hareket ettiğini söyleyen Psikolog Yemez, erkeklerin hobi edinmesini, basit üretimlerde bulunmalarını, uyku düzenlerine ve beslenmelerine dikkat etmelerini tavsiye ederek, bunların yapılmaması durumunda bireylerin kadına şiddete daha meyilli hale geldiğinin altını çizdi.

İş sağlığı konusunda önemli bilgiler aktarıldı

İş Güvenliği Sağlığı Uzmanı ve Yangın, Yüksekte Çalışma, EKED/LOTO Eğiticisi Burcu Türker tarafından ise ‘Periyodik İş Sağlığı ve Güvenliği’ semineri verildi. Türker, çalışma mevzuatı ve iş güvenliği kuralları ile ilgili personeli bilgilendirdi. ‘Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Faktörleri’, ‘Elle Kaldırma ve Taşıma’, ‘Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma’, ‘İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı’, ‘Ekranlı Araçlarla Çalışma’, ‘Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri’, ‘İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensiplerinin ve Tekniklerinin Uygulanması,’ ‘Güvenlik ve Sağlık İşaretleri’, ‘Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı’, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü’, ‘Acil Durumlarda Tahliye ve Kurtarma’, ‘Yüksekte Çalışma’ başlıkları altında eğitim veren Burcu Türker, iş kazalarının sebepleri ile korunma prensipleri, yüksekte güvenli çalışma, elektrik tehlikeleri ve riskleri konularında bilgiler aktararak, personelin her şeyden önce kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.