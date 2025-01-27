Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, Antalya’da düzenlenen İklim Değişikliği-Kurakçıl Peyzaj eğitimlerine katıldı.

İklim Değişikliği ile mücadele kapsamında su kaynaklarının etkin kullanımı ve belediyelerin, yeşil alan düzenlemelerinde kurakçıl peyzaj, su tasarrufu gibi uygulamaları sağlamak amacıyla Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyeler Birliği ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi işbirliğinde iki gün süreyle eğitim gerçekleştirildi. İklim Değişikliği-Kurakçıl Peyzaj eğitimlerine, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa ve teknik personel katıldı. Küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle temiz su kaynaklarının her geçen gün azaldığına dikkat çekilen eğitimde, özellikle mevcut kaynaklara erişimde yaşanan zorlukların dünyanın her yerinde etkisini gösterdiğine işaret edildi.

Su kıtlığı hızla artıyor

Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımıyla temiz ve içilebilir su miktarının hızla azaldığı kaydedilirken, bunun sonucunda ise su kıtlığı meydana geldiği bildirildi. Öte yandan eğitimde şu ifadelerin altı önemle çizildi: "İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede kentlerin dayanıklılığını arttırmada önemli bir araç olan yeşil altyapı; ekosistem değerlerini ve işlevlerini koruyan, ekosistem hizmetlerini sunmak için tasarlanan, yönetilen, birbirleriyle bağlantılı doğal, yarı-doğal, kültürel alanlardan oluşan ve kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla birlikte uygulandığında su verimliliğinin en üst düzeyde sağlanabildiği yeşil alan ağıdır. Küresel iklim değişikliği etkilerinin hissedildiği bu günlerde iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en az etkilenmek için değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir yönetiminin benimsenmesi amacıyla yeni yapılacak çalışma ve uygulamalarda öncelik olarak dikkate alınması hedeflenmiştir."