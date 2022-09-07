Okulların açılması için geri sayım başlarken, Alanya Belediyesi ekipleri okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyor.

Okulların açılması için geri sayım başlarken, Alanya Belediyesi ekipleri okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyor.

Alanya Belediyesi ekipleri Nimet Alaettinoğlu, Jülide Akça ve Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama okullarında boya, genel bakım ve derslik çalışmalarına devam ediyor. Geleceğin büyüklerinin eğitiminin en önemli sorumlulukları olduğunu söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Eğitim ve öğretime desteğimizi her zaman olduğu gibi sürdürüyoruz. Okullarımızın açılmasının ardından da daima hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Okullara detaylı temizlik yapıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile başlatılan çalışmalarda öğrencilerin temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmesi amaçlanıyor.Bu çerçevede Alanya’daki tüm okullarda detaylı temizlik yapıldı. Ekipler okul bahçelerini, Atatürk büstlerini, güvenlik kulübelerini, okul duvarlarını, bankları ve yeşil alanları temizlediler. Çalışmaların eğitim öğretim sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.