Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine başladı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Alanya’yı kış aylarında da canlı ve renkli tutmak amacıyla başlattıkları çiçek dikim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, şehirde bulunan yeşil alanlar, refüjler, kavşaklar, parklar ve çocuk oyun alanlarında mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine başladı.

Kış aylarına girilmesiyle beraber Alanya’nın soğuk günlerde de estetik ve güzel bir görünüme kavuşması amacıyla, çiçek parterlerine mevsimlik ve çok yıllık çiçek dikimi yapılıyor. Belediye ekipleri, kent genelinde 322 bin 800 adet çiçeğin toprakla buluşturulmasını hedefliyor.