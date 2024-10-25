Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 7 mahallenin kullandığı yolda başlatılan 5 kilometrelik sathi asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kızılcaşehir, Akçatı, Bıçakcı, Uğurlu, Üzümlü, Öteköy ve Taşbaşı mahallelerinin kullandığı grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Önce genişletme ve düzenleme çalışması yapılan yolda yürütülen sathi asfalt kaplama çalışmaları, büyük ölçüde tamamlandı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 5 kilometrelik grup yolunda yürütülen çalışmaları, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik yerinde inceledi. Başkan Özçelik’e, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Meclis Üyeleri Haydar Uyar, İrem Yunusoğlu, Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar ve bölge muhtarları eşlik etti. Uzun yıllardır asfalt beklediklerini söyleyen bölge muhtarları, konuyu Başkan Özçelik’e iletmelerinin ardından anında çözüm üretildiğini belirttiler. Muhtarlar, bölge halkı adına Başkan Özçelik’e filografi sanatından yapılmış Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye ettiler.

Özçelik: "5 kilometrenin üzerinde sathi asfalt kaplama çalışması yaptık"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik yapılan çalışmaları değerlendirerek, “Kızılcaşehir, Akçatı, Bıçakcı, Uğurlu, Üzümlü, Öteköy ve Taşbaşı mahallelerimizde devam eden asfalt çalışmalarını denetlemek ve kontrol etmek için buradayız. Bu mahallelerimize 5 kilometrenin üzerinde sathi asfalt kaplama çalışması yaptık. 28 adet 600’lük büz, 7 adet 800’lük büz, 3 adet 500’lük koruge büz kullanıldı. Çalışmalarımıza devam edip, kış sezonu girmeden mahallerimize yetiştirebildiğimiz ölçüde asfalt yapacağız. Önümüzdeki sezon içinde şimdiden harekete geçmiş, çalışmalara başlamış durumdayız.” dedi.