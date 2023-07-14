Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in hayata geçirdiği Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi ilk mezunlarını verdi. Miniklerin mezuniyet heyecanına ortak olan Başkan Yücel, “Önceliğimiz eğitim diyerek hizmete açtığımız kreşimizin ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Alanya Belediyesi Kreş ve Çocuk Akademisi 5 yaş gurubu mezuniyet sevinci yaşadı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in hayata geçirdiği kreş ve çocuk akademisi ilk mezunlarını verirken öğrenciler ve velilerin katılımı ile güzel bir mezuniyet programı düzenledi. Başkan Yücel de etkinliklere katılarak minik öğrenciler ve velileri ile bir araya geldi, mezuniyet coşkusuna ortak oldu.

Minik öğrenciler ilk olarak yıl boyunca hazırladıkları pek çok çalışmayı ailelerine gösterdiler. Aileleri ile hazırlanan özel bölümde fotoğraf çektiren 5 yaşındaki öğrenciler daha sonra hazırladıkları özel gösterileri aileleri için sergilediler. Öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel gösteriler ayakta alkışlandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Mezuniyet sevinci yaşayan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Velilerimize ve burada çocuklarımıza eğitim veren tüm eğitmenlerimize, personelimize de teşekkür ediyorum. Biz her şeyin eğitimle olacağını düşünenlerdeniz. Burada sıcak bir yuva oluşturduk, böyle güzel bir ortamda çocuklarımızın eğitim görmesinden dolayı da çok mutluyuz. Akademimizi özellikle çalışan anneleri rahat ettirebilmek ve kamu personeline destek vermek amacıyla hayata geçirmiştik. Bu kurumumuz Alanya’mıza çok uzun yıllar hizmet verecek ve on binlerce çocuğumuz buradan yararlanacak, burada hayatı öğrenecek. Bu düşünceler bizlerin daha büyük şevk ve istekle çalışmaya teşvik ediyor. Mezun olan tüm çocuklarımıza başarılarla dolu bir hayat diliyorum” dedi.