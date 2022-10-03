Alanya Belediyesi, can dostlar için gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Köpek Bahçesi ve Doğal Yaşam Alanı ünitesini oluşturdu. 4 milyon yatırımla hayata geçirilen proje, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde açılacak.

Alanya Belediyesi, can dostlar için gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Köpek Bahçesi ve Doğal Yaşam Alanı ünitesini oluşturdu. 4 milyon yatırımla hayata geçirilen proje, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde açılacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi, bir projeyi daha hayata geçiriyor. Köpeklerin daha iyi koşullarda tedavi ve barınmasını sağlayacak projenin açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Başkan Yücel’den açılışa davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yanına inşa edilen Köpek Bahçesi ve Doğal Yaşam Alanı açılışına tüm vatandaşları davet etti. Başkan Yücel; “Göreve geldiğimiz günden bu yana can dostlarımızla ilgili birçok projeyi hayata geçirdik. Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizi hayata geçirdiğimizde Ülkemizin en büyük hayvan bakımevi unvanını almıştı. Sokak hayvanlarımıza gerekli hassasiyeti gösterirken onların refah seviyesini arttırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Hayvanları Koruma Günü’nde açılışını gerçekleştireceğimiz Köpek Bahçesi ve Doğal Yaşam Alanı açılış törenimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.