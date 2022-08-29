Alanya Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için yağmur suyu drenaj çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için yağmur suyu drenaj çalışmalarına devam ediyor.

Alanya’nın Karakocalı Mahallesi’nden sonra Fığla Mahallesi’nde 30 metrelik yolda başlatılan yağmur suyu hattı çalışması devam ediyor. Alanya Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları çerçevesinde başlattığı önemli çalışmaya Oba Mahallesi, Karakocalı yolundan sonra Fığla Mahallesi Mamadı yolunda devam ediyor. Daha önce yol açma çalışması tamamlanan mamadı mevkiinde altyapı seferberliği ile Büyükhasbahçe ve kuzey mahallelerden inen yağmur sularının kontrolü hedefleniyor.

Bölgenin inşaat ve yerleşim noktasında çok hızlı bir gelişme içerisinde olduğuna vurgu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Vatandaşlarımızı yol ve altyapı noktasında hızlı, etkin hizmetle buluşturmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Fığla Mahallesi ile Büyükhasbahçe mahalleleri arasında özellikle çevre yolunun trafik yükünü hafifletmek ve kuzey mahallerine alternatif ulaşım güzergahı oluşturmak için ulaşım ağına aldığımız 30 metrelik yoldaki altyapı çalışmasının ardından asfalt çalışmasına geçerek yolu bölge halkının hizmetine sunacağız” dedi.