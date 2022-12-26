Alanya Belediyesi yoğun yağışlar öncesi su baskınlarının önüne geçebilmek adına kendi ürettiği sistem ile şehirdeki tüm mazgallar temizlendi.

Alanya Belediyesi yoğun yağışlar öncesi su baskınlarının önüne geçebilmek adına kendi ürettiği sistem ile şehirdeki tüm mazgallar temizlendi.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilerleyen günlerde artacağı öngörülen yağmurlu günler öncesi yoğun çalışma gerçekleştirdi. Hafta içi ve hafta sonu çalışmalarını sürdüren ekipler su ve sel baskını gibi hem vatandaşları hem de kenti olumsuz etkileyecek durumların önüne geçebilmek adına şehirdeki tüm mazgalları temizledi. Mazgallarda biriken atıkları alan ekipler, giderlerde detaylı bir temizlik yaparak muhtemel su baskınlarının önüne geçti. Alanya Belediyesi mazgal ve refüj temizliğinde kullanılabilecek yeni bir sistem üretmişti. Tamamen kendi imkanları ve personelleri ile ürettiği sistem çalışmalarda büyük bir başarı gösterdi. Mazgal temizliğindeki geleneksel yöntemlere yardımcı olması için geliştirilen sistem çalışmalara büyük bir hız katarken, mazgallarda oldukça detaylı bir temizlik yapılmasını sağladı. Ekipler kış ayı boyunca rutin olarak mazgal temizleme çalışmalarına devam edecekler.