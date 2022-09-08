Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu ve meclis üyeleri, Alanya’nın kardeş şehirlerinden Litvanya Silute’de gerçekleştirilen 14. Balık Çorbası Festivali’ne katıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu ve meclis üyeleri, Alanya’nın kardeş şehirlerinden Litvanya Silute’de gerçekleştirilen 14. Balık Çorbası Festivali’ne katıldı.

Alanya Belediyesi, kardeş şehirlerde yapılan festival ve etkinliklere katılarak ikili ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor. Litvanya’nın Silute şehrinde yapılan 14. Balık Çorbası Festivali’ne Alanya’yı temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Meclis Üyeleri Mehmet Ali Tekin, Muammer Özbudak, Ali Rıza Kayacı, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk katıldı.

Klaipeda bölgesinin en önemli festivallerinden olan ve bu yıl 14. kez düzenlenen Balık Çorbası Festivali’ne Alanya’nın yanı sıra Silute’nin diğer kardeş şehirleri; Polonya’nın Kolobzego, Polonya’nın Pruszc Gdanski ve Letonya’nın Saldus şehirlerinin temsilcileri de katıldı. Festival bünyesinde 69 balıkçı takımı yılın en iyi balıkçısı ve özel balıkçılık yüzüğü ödülünü almak için kıyasıya yarıştı.

Silute Belediye Başkanı Vytautas Laurinaitis ve ekibi Alanya heyetini en güzel şekilde ağırladı. Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu ve meclis üyeleri, resmi ziyaret esnasında Silute ve diğer tarihi, kültürel noktalarını turizm gelişimi açısından inceledi. Litvanya ziyaretinde Vilnius Türkiye Büyükelçisi Gökhan Turan ile buluşan Alanya heyeti, Litvanya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler üzerine istişarelerde bulundu.