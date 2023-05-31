Alanya Belediyesi, kentin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Kaçak yapılar, belediye ekiplerince bir bir yıkılıyor.

Alanya Belediyesi, kent genelindeki kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü’nce tespit edilen kaçak yapılar, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordineli çalışmalarıyla yıkılıyor. Kent disiplinin sağlanması ve kaçak yapıyla mücadele kararlılığının sürmesi adına son olarak Demirtaş sahilinde işgalde bulunduğu tespit edilen yapılar, yürütülen koordineli çalışmalara göre kaldırılmaya başlandı. Cuma gününe kadar sürecek çalışmalar neticesinde sahil tamamen kaçak yapılardan arındırılmış olacak. Kaçakla mücadelenin her alanda kararlılıkla süreceğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ekiplerimiz sıkı çalışmaları sonrası tespit ettikleri kaçak yapıların yıkımı ve kaldırılması hususunda özveriyle çalışmalarını yürütüyor. Kentimizin herhangi bir noktasında kaçak yapıya müsaade etmedik, etmeyeceğiz de. Kent disiplininin korunması adına kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.