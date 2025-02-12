Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Eğitim Akademisi planlamasıyla Belediye Payallar Şehit Aybüke Öğretmen Etüt ve Destek Eğitim Kursu öğrencileri, sahada kariyer tanıtımı kapsamında Alanya Adliyesi’ni ziyaret etti.

Alanya Belediyesi Eğitim Akademisi tarafından öğrencilerin günümüzün ve geleceğin meslekleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, meslek seçim süreçlerinde kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve gelecek vadeden meslekler hakkında farkındalık katmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

"En büyük kazanım mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmektir"

Gençlere, meslek edinmenin hayat başarısına giden yolda bir araç olduğunu hatırlatan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin; "Mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek en büyük kazanımdır. İş yaşamı, hayatı idame ettirmek için bir araç; ancak tek amaç haline geldiğinde insanın kendinden ödün vermek zorunda kalabilir. Hangi meslek olursa olsun, işi ilkeli ve saygın bir şekilde yapmak ve kazandığınız parayla örtüşen bir hayat yaşamak, yaptığınız işi en iyi şekilde yaparak ve hak ederek kazanmak önemlidir" dedi.

Kitap okumanın hayat başarısı, akademik gelişim ve insani değerler üzerindeki etkisine özellikle vurgu yapan Başsavcı Tekin; "Okumak, bireyin düşünce dünyasını zenginleştirir, doğru kararlar almasını sağlar ve ayrıca her alanda başarıya giden en güçlü araçlardan biridir. Ne olursa olsun okumayı alışkanlık haline getirin. Teknolojinin gelişimiyle birlikte bazı mesleklerin yapay zeka tarafından üstlenilebilecek olması gerçeğini göz önünde bulundurun. Seçtiğiniz mesleğin dünyanın her yerinde yapılabilir olması size daha geniş fırsatlar sunacaktır" dedi.

Duruşma salonları incelendi

Başsavcı Celal Tekin’in öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından adliye binasında bulunan duruşma salonları ve bölümler, Adliye İdari İşler Müdürü Fatma Kabaş tarafından tanıtılırken, öğrencilere hukuki süreçler hakkında bilgilendirme yapıldı.