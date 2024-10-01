Alanya Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Alanya’nın doğal güzellikleri arasında yer alan Sapadere Kanyonu’na gezi turu düzenledi.

Alanya Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Tevfik Hoca Evi’nin müdavimi olan yaşlı vatandaşları, düzenlenen organizasyonla Alanya’nın önemli doğal güzelliklerinden Sapadere Kanyonu’nda bir araya getirdi. Belediye Tevfik Hoca Evi’nden Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan’ın uğurladığı vatandaşlar, gün boyunca temiz havanın ve doğal güzelliklerin tadını çıkardılar. Günün anısına Başkan Danışmanı Konukçu, etkinlikte yer alanlara karanfil dağıttı.