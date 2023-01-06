Vatandaşların taleplerini daha hızlı çözüme kavuşturacak olan "Alanya Belediyesi Çözüm Masası ve İstihdam Ofisi" Mahmutlar Mahallesi’nde hizmete açıldı.

Vatandaşların taleplerini daha hızlı çözüme kavuşturacak olan "Alanya Belediyesi Çözüm Masası ve İstihdam Ofisi" Mahmutlar Mahallesi’nde hizmete açıldı.

Vatandaşların, Alanya Belediyesinin her hizmet birimine bağlı ekipleriyle doğrudan ve hızlı temas kurduğu ve taleplerini iletebildiği Çözüm Masası Ofisi, Mahmutlar Mahallesi’ne de açıldı. Hızlı nüfus artışıyla birlikte yoğunluk yaşanan Mahmutlar Mahallesi’nde taleplere daha hızlı cevap verebilmek adına kurulan ofis, aynı zamanda istihdam birimi olarak da hizmet verecek. Alanya Belediyesi Çözüm Masası ve İstihdam Ofisi’nin ilk ziyaretçisi ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel oldu.

"Vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı uluşacağız"

Alanya Belediyesi Çözüm Masası ve İstihdam Ofisi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, personelden bilgi aldı. Başkan Yücel, "Mahmutlar Mahallemizde hızlı bir nüfus artışı yaşanıyor. Burada oluşan yoğunluğun ardından taleplere daha hızlı ulaşabilmek adına böyle bir ofis açma kararı aldık. Bu ofisimiz aynı zamanda İŞKUR ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda işsizlik problemine ciddi bir çözüm olarak sunduğumuz istihdam ofisi olarak da hizmet verecek. Güleryüzlü ve tecrübeli ekip arkadaşlarımızın Mahmutlarlı vatandaşlarımızı karşılayacağı Çözüm Masası ve İstihdam Ofisi’miz bölgemize hayırlı olsun" dedi.