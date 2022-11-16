Alanya Belediyesi’nin 1. Balkan Harbine katılmak üzere Alanya’dan yola çıkan ve şehadet şerbeti içen 157 askeri anmak ve yaşatmak adına hazırlattığı Alaiye Redif Taburu adlı belgesel-filmi, Çatalca Muharebesi’nin 110. yılı anısına seyirci karşısına çıkacak.

Alanya Belediyesi’nin 1. Balkan Harbine katılmak üzere Alanya’dan yola çıkan ve şehadet şerbeti içen 157 askeri anmak ve yaşatmak adına hazırlattığı Alaiye Redif Taburu adlı belgesel-filmi, Çatalca Muharebesi’nin 110. yılı anısına seyirci karşısına çıkacak.

Alanya Belediyesi, Çatalca Şehitlerini 110. sene-i devriyesinde Alaiye Redif Taburu’ nu konu alan belgesel gösterimi ve şehitler için dua programı ile anacak. Belediye tarafından Alaiye şehitlerini anmak ve Türkiye için önem arz eden tarihi olayı gelecek nesillere aktarabilmek adına belgesel-film özel olarak hazırlatıldı. 1912 yılında patlak veren 1. Balkan Harbi’ne Bulgarlarla savaşmak üzere giden Alanyalı askerleri konu alan filmin çekimleri, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin işbirliği ve destekleriyle, Alanya’da ve Çatalca’da bulunan Alaiye Şehitliği’nde gerçekleştirildi. Alaiye Redif Taburu adıyla yarın Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle yayınlanacak film, Çatalca Muharebesi’nde Bulgarlara karşı savaşmak üzere Alanya’dan cepheye giden askerlerin şehadete uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Başkan Yücel’den davet

Bu özel programa tüm Alanyalıları davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alaiye Redif Taburu ismiyle anılan askerlerimizden 157’si ne yazık ki 18 Kasım 1912 sabahı Bulgar askerleri tarafından, siperlerinde uykudayken baskına uğratılmış ve şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Biz de Alanya Belediyesi olarak askerlerimizin şehadetinin 110. yılı anısına savaşın seyrini değiştiren bu hadiseyi ilçe halkına ve bütün Türkiye’ye anlatmak için bir belgesel filmi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede şehitlerimizi, atalarımızı rahmet ve hürmet ile anarken vatanımız için omzumuza yüklenen sorumluluk bilincinin farkında olarak bizler için büyük önem arz eden tarihi olayı sağlıklı bir şekilde aktarmayı görev biliyoruz. Alanya Kültür Merkezi A Salonu’nda saat 15.00’te gerçekleştireceğimiz belgesel gösterimi ve şehitler için dua programı etkinliğimize tüm Alanya halkımızı davet ediyorum” dedi.