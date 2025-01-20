Antalya’nın Alanya ilçesinde yeşil alanlarda çam kese böceğine karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce bahar ve yaz döneminde alerjik reaksiyonlara neden olan çam kese böceğine (Thaumetopea pityocampa) karşı mücadele çalışması yürütüldü. Çam kese böceğinin genç evre larvalarının oluştuğu ve kışlık keselerini yaptıkları bu dönemde, ekipler tüm yeşil alanlarda park, çocuk parkı, mesire alanlarında ilaçlama yaptı. Her yıl düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışmasında bakterilerden elde edilen, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ilaç kullanılıyor. Söz konusu madde, böceği zehirleyip yok etmek yerine, tokluk hissi vererek, besin almasını engelliyor ve böylelikle bertaraf olmasını sağlıyor.