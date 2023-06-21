Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek 12 yeni araç bugün dualarla hizmete kazandırıldı.

Alanya Belediyesi’nin çalışmalarının aralıksız ve kesintisiz sürmesi için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Yücel’in ‘Daha Temiz Bir Alanya’ vizyonu ile şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 12 yeni araç kazandırıldı. Araçlar bugün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Personellerinin katılımı ile yapılan dua töreni ile hizmete başladı.

“Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun”

Başkan Yücel yeni araçların hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, “Sezonun başlaması ile birlikte şehrimize daha kaliteli, daha sağlıklı hizmet vermek adına Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesine yeni araçları hizmete kazandırmış olduk. Bu araçları almak kadar kullanabilmek ve memleketimiz için hayırlı işlerde kullanabilmek önemli. Herkese kazasız belasız binmek ve kullanmak diliyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.